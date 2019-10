Ana Pardo de Vera: Sin ser legítimas las violencias, ni de los chiquillos, ni la de la policía, la de la policía es peor  

Ana Pardo de Vera, directora de Público: "A mí no me gusta nunca comparar la violencia de los chiquillos,de la gente joven que se parapeta detrás de contenedores con la violencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.Siempre he pensado que no siendo legítimas ninguna,las fuerzas y cuerpos del estado por el mismo hecho de serlo su violencia contra la gente es peor que la de la gente que es violenta contra ellos,siempre,porque parten de una situación de fuerza, solo hay que ver como van unos y otros y además tienen el apoyo del estado"