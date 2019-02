El amor es una droga: así fue el primer disco gay

Love is the drag no tenía nombre de cantante ni de productor, pero canciones como «My man» o «The boy next door» inauguraron la industria musical queer Hoy sonroja, cuando no ofende, la deliberada clandestinidad y «falta de valentía» de un disco en el que no figuraba el nombre de su cantante, sino algo genérico y despersonalizado, como si el disco, por el solo hecho de retozar en su invisibilidad, fuera el espejo de lo que pasaba en la calle.