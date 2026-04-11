América Latina Perú encara las elecciones generales con 35 presidenciables y un Congreso transformado

Más de 27 millones de peruanos están llamados a renovar el poder Ejecutivo y el Parlamento el domingo 12 de abril, en unas elecciones marcadas por un alud de candidaturas y una alta dispersión de los sufragios. Los centros abrirán de 7:00 a 17:00, por lo que el órgano electoral prevé que el escrutinio alcance un 60% hacia la medianoche. El Congreso volverá a ser bicameral, un sistema que otorga más poder a un Legislativo que ha destituido a cuatro presidentes en la última década.