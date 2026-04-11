edición general
3 meneos
5 clics

América Latina Perú encara las elecciones generales con 35 presidenciables y un Congreso transformado

Más de 27 millones de peruanos están llamados a renovar el poder Ejecutivo y el Parlamento el domingo 12 de abril, en unas elecciones marcadas por un alud de candidaturas y una alta dispersión de los sufragios. Los centros abrirán de 7:00 a 17:00, por lo que el órgano electoral prevé que el escrutinio alcance un 60% hacia la medianoche. El Congreso volverá a ser bicameral, un sistema que otorga más poder a un Legislativo que ha destituido a cuatro presidentes en la última década.

| etiquetas: perú , elecciones , primera vuelta
2 1 0 K 34 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
Alakrán_ #1 Alakrán_
35 candidatos, va a haber una dispersión de voto brutal, pronóstico, va a provocar que el próximo presidente del Perú seguramente sea elegido en primera vuelta por poco más del 10% de votos, y será el segundo más votado, las fuerzas fujimoristas van a poner a Keiko como vencedora de la primera vuelta, para que luego en segunda vuelta el rechazo a los fujimoristas ponga al segundo candidato como presidente, sea quien sea, como ha pasado en anteriores elecciones, un buen ejemplo es Castillo.
0 K 15
Artillero #2 Artillero
#1 lo de Perú es de traca. Vaya separación entre la vida política y el pueblo debe haber.
0 K 12

menéame