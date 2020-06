Alvise Pérez plantea que los pobres no tengan derecho al voto

La extrema derecha y sus simpatizantes han cambiado de táctica. Después de ver que el recurso de desprestigiar el ingreso mínimo vital (IMV) no surtió efecto (la medida no sumó ni un voto en contra en el Congreso y sólo Vox evitó hacerlo a favor), han optado por darle una vuelta más al tema y plantear que las personas beneficiarias de este tipo de ayudas no puedan tener derecho al voto.