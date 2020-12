Los alumnos españoles de primaria se estancan en Matemáticas y caen en Ciencias

Con la Lomce, los alumnos españoles no van bien ni en primaria. Así lo dice el último informe Trends in International Mathematics and Science Study (Timss) que organiza cada cuatro años la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) y que acaba de publicar sus resultados, con un claro estancamiento en matemáticas en 2019, que con 502 puntos les mantiene por debajo de la media de la UE y de la OCDE. Los peores datos son para razonamiento y conocimiento, y eso en las dos materias analizadas.