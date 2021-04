Alquilar frente a comprar, una alternativa de consumo

Mientras todos siguen enfocados en vender, otras empresas se diferencian en ofrecer un servicio de alquiler de productos para que la gente pueda consumir por tiempo de uso, y no por posesión de producto. Amazon y las grandes plataformas digitales han desarrollado una estructura con la que es cada vez más difícil competir, porque tienen precios bajos y una logística de entrega en casa en 24 horas que no pueden igualar los comercios. El alquiler todavía es algo nuevo pero ofrece una novedad a pie de calle que estas plataformas no tienen.