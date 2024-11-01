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De Almudena Cid a Romay: los deportistas podrán computar como cotizados para la pensión sus actividades entre 1980 y 2003
La Seguridad Social destaca que esta es una medida que beneficia a las personas que practicaron cualquier disciplina deportiva con contrato profesional
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#1
mis_cojones_en_bata
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Pero, ¿cotizaron por esas actividades?
Edit: en la noticia no lo explica pero expone que el coste lo asumirá el CSD, por lo que entiendo que estaban en un régimen separado hasta su integración en el régimen general, y que si cotizaban al CSD o alguna mutua especial.
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Edit: en la noticia no lo explica pero expone que el coste lo asumirá el CSD, por lo que entiendo que estaban en un régimen separado hasta su integración en el régimen general, y que si cotizaban al CSD o alguna mutua especial.