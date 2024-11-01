El almacenamiento en baterías ya es lo suficientemente barato como para aprovechar todo el potencial solar de la India [ENG]

La energía solar y las baterías podrían suministrar el 90% de la demanda eléctrica de la India a un coste competitivo de LCOE de alrededor de 5,06 INR/kWh (56 $/MWh).



Una combinación de energía solar y 13,5 GWh de capacidad de baterías por cada 1 GW de demanda media es suficiente para cubrir entre el 83% y el 92% de la demanda eléctrica anual en los diez estados más grandes.



Algunos de los mayores estados de la India por demanda eléctrica pueden cubrir entre el 90% y el 92% de su demanda con energía solar y baterías.