Una nueva investigación de biólogos marinos ofrece respuestas a un rompecabezas fundamental que hasta ahora no se había resuelto: ¿por qué algunos peces son de sangre caliente cuando la mayoría no? Resulta que, si bien los peces (de sangre caliente) capaces de regular su propia temperatura corporal pueden nadar más rápido, no viven en aguas que abarquen un rango de temperaturas más amplio.