Alex Jones lleva al Supremo la apelación por la sentencia de 1.400 millones de dólares por difamar a las familias de Sandy Hook

El Tribunal Supremo de EE.UU. debe decidir si el juicio de Alex Jones por 1.440 millones de dólares por el caso Sandy Hook traspasa los límites de la Primera Enmienda.

