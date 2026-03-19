Alerta en Estados Unidos: drones sobrevuelan la base militar en la que viven Rubio y Hegseth y disparan el temor a un ataque de Irán

Se lee toda la noticia cambiando vista lectura. El avistamiento de aviones no tripulados sobre la capital de EEUU ha obligado a la Administración Trump a reforzar las medidas de seguridad antes posibles represalias de Teherán por la guerra, informa The Washington Post. Las autoridades han avistado un número indeterminado de drones sobre la base Fort Lesley J. McNair y, por ahora, se desconoce su procedencia. El avistamiento se produjo durante una sola noche en los últimos 10 días, explican fuentes internas al diario capitalino.