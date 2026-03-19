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Alerta en Estados Unidos: drones sobrevuelan la base militar en la que viven Rubio y Hegseth y disparan el temor a un ataque de Irán

Se lee toda la noticia cambiando vista lectura. El avistamiento de aviones no tripulados sobre la capital de EEUU ha obligado a la Administración Trump a reforzar las medidas de seguridad antes posibles represalias de Teherán por la guerra, informa The Washington Post. Las autoridades han avistado un número indeterminado de drones sobre la base Fort Lesley J. McNair y, por ahora, se desconoce su procedencia. El avistamiento se produjo durante una sola noche en los últimos 10 días, explican fuentes internas al diario capitalino.

| etiquetas: drones , en ee.uu , sobrevuelan , base , militar , viven , rubio , hegseth
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4 comentarios
1 0 0 K 20 tecnología
josde #2 josde
#1 vale gracias, vaya mierda que es el buscador.
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Dene #4 Dene
Irán estaría mas que legitimado si monta un buen golpe en usa
Se creen que pueden atacar tranquilamente desde su casita y que el resto del mundo sufra, pero son tan vulnerables como cualquiera
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Veelicus #3 Veelicus
Lo que tendrian que hacer es reventar las refinerias en EEUU y los campos petroleros de Texas.
Ya veras lo rapido que se les acababa la tonteria a los EEUU
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menéame