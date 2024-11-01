edición general
El alcalde, las videocámaras y la inseguridad a Barcelona (CAT)

Pese a la evidencia de que los delitos han bajado en los últimos tres años en Barcelona respecto a los valores prepandémicos, el alcalde Collboni ha hecho pública recientemente su intención de instalar hasta 500 cámaras de videovigilancia (CCTV) antes del final de su mandato, en 2027, para reducir la criminalidad.

Ankor #2 Ankor
Para reducir la criminalidad lo que hay que hacer es poner policia a pie de calle y en cada rincón que haya problemas.
Però un sistema de cámaras permite pagar favores a algún amigo.
#3 unocualquierax
Es inevitable. Lo raro es que no lo hayan hecho hace años en todas las ciudades del mundo, abarrotarlas con cámaras.
El primer impulso del poder es controlar y las cámaras en las calles son una herramienta cojonuda para controlar.
Cuando en el poder están los buenos, vale, pero cuando están los malos ...
#1 Barriales
Me alegro.
Pero a la vez, me resulta un poco gran hermano.
