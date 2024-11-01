El alcalde, las videocámaras y la inseguridad a Barcelona (CAT)

Pese a la evidencia de que los delitos han bajado en los últimos tres años en Barcelona respecto a los valores prepandémicos, el alcalde Collboni ha hecho pública recientemente su intención de instalar hasta 500 cámaras de videovigilancia (CCTV) antes del final de su mandato, en 2027, para reducir la criminalidad.
Però un sistema de cámaras permite pagar favores a algún amigo.
El primer impulso del poder es controlar y las cámaras en las calles son una herramienta cojonuda para controlar.
Cuando en el poder están los buenos, vale, pero cuando están los malos ...
Pero a la vez, me resulta un poco gran hermano.