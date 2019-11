El Alcalde de Valencia se enroca en negar el vínculo de su cuñado con la EMT pese a las pruebas

Joan Ribó ha negado que su cuñado, Daniel Pérez, haya cobrado de la EMT. A pesar de las pruebas que apuntan a que el secretario del consejo de administración de la EMT, Salvador Martínez Tarín,fue socio fundador del despacho de abogados del cuñado de Ribó. Además,Martínez Tarín pidió que los cobros los facturaran a Abastos Abogados, empresa de la que forma parte el cuñado de Ribó. A la pregunta de si su cuñado es socio Ribó respondió "Yo de las relaciones de los socios y empresas y etcétera no me meto porque no es un asunto mío ni me interesa"