El alcalde de Pontevedra participa en las protestas propalestinas en la Vuelta y denuncia una masacre insostenible [GL]

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, advirtió este martes que la "masacre que sufre el pueblo palestino es socialmente insostenible en el siglo XXI" y recalcó que "todos los ciudadanos del mundo deben exigir su cese inmediato". Lo hizo durante el paso de la marcha ciclista —en la que participa el equipo Israel Premier Tech— por la ciudad de Lérez, en un acto simbólico para denunciar lo que describió como "genocidio israelí contra el pueblo palestino". El alcalde afirmó que no puede permanecer "en un segundo plano bajo".