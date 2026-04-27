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El alcalde destituye al asesor de Vox en Alzira que llamó "puteros y cocainómanos" a los miembros del gobierno

El alcalde destituye al asesor de Vox en Alzira que llamó "puteros y cocainómanos" a los miembros del gobierno

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha destituido en los últimos días tanto al secretario del grupo municipal de Vox, Ángel Aparisi, el asesor que llamó “cocainómanos, puteros, defraudadores y acosadores” a los integrantes del Gobierno en un programa de la emisora municipal, como al asesor del grupo de Ciudadanos, en este caso Juan Pedro Martín, al que atribuye haber incurrido en causa de incompatibilidad al ostentar el cargo de administrador de una empresa a la vez que trabaja como personal eventual.

| etiquetas: alcalde , alzira , asesor , vox
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2 comentarios
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SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
¿Y con Abascal piensan hacer algo? :troll:
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Cuñado #2 Cuñado
cocainómanos, puteros, defraudadores y acosadores

Normal que lo destituyera. Su misión es atacar a los miembros del PSOE, no hacerlos pasar por miembros de VOX.
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menéame