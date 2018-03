Albert Rivera: “Yo no daría por hecho que Rajoy vaya a ser el candidato: hay movimientos para sucederle”

Albert Rivera (Barcelona, 1979) vive el momento más dulce de su carrera política. Más de dos meses después de su victoria en Cataluña, las encuestas están lejos de parar a Ciudadanos y le sitúan incluso como alternativa de gobierno. “Me creo las urnas, no las encuestas”, afirma, pero de todas ellas hace la misma lectura: “No se trata de una coyuntura regional; estamos ante un cambio de ciclo político”. No obstante, todavía quedan dos años hasta que acabe la legislatura, que no piensa acortar mientras se cumpla el pacto de investidura.