Albert Rivera solo ve “españoles traidores” desde que hicieron a Pedro Sánchez presidente

Diciendo que, mire donde mire, solo ve a “ratas”, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha admitido hoy en un acto organizado por la plataforma España Traidora Ciudadana que, desde que permitieron que Pedro Sánchez llegara a la presidencia, ya no ve únicamente “españoles” sino básicamente “españoles traidores”, “españoles desleales” y “españoles embusteros, judas, mentirosos, hipócritas y falsarios”. “Yo no veo rojos y azules; veo españoles traidores. Yo no veo gente urbanita o gente rural; veo españoles traidores.