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El ajuste de cuentas: Ormuz y el fin de la hegemonía estadounidense
El bloqueo del estrecho se suma a otros factores como el descontento con el dominio del dólar, el ascenso de China, la menor dependencia de los combustibles fósiles y un mayor peso de los BRICS.
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La menor dependencia de los combustibles fósiles (y sobretodo la aparición de alternativas), a pesar de muchos artículos de CTXT metiendo a caldo las alternativas y diciendo que las alternativas no lo son día si y día también.
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