El aislamiento de Sánchez no es la idea genial en la que pensaba el PP

Siguiendo la lógica del Partido Popular, Pedro Sánchez está hoy menos aislado que el viernes. Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal, esta última gobernada por un partido aliado del PP, reconocieron este fin de semana el Estado palestino. Francia lo hizo en la noche del lunes con el discurso de Macron en la Asamblea General de la ONU. Recordemos que Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso coincidieron en que sólo Hamás se benefició de esa decisión cuando la adoptó Sánchez.