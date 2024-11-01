edición general
El aislamiento de Sánchez no es la idea genial en la que pensaba el PP

Siguiendo la lógica del Partido Popular, Pedro Sánchez está hoy menos aislado que el viernes. Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal, esta última gobernada por un partido aliado del PP, reconocieron este fin de semana el Estado palestino. Francia lo hizo en la noche del lunes con el discurso de Macron en la Asamblea General de la ONU. Recordemos que Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso coincidieron en que sólo Hamás se benefició de esa decisión cuando la adoptó Sánchez.

Yorga77
Eso les pasa por seguir a la realidad alternativa de la Titeresa. :troll:
Kantinero
Como que a sus votantes les importara algo que Flanders se colúmpie a nivel planetario......

La consigna es ; Sanchez malo,.....KK, pedo, culo, pis..... es todo el ámbito de sus principios
vicus.
Todo es ETA, hasta Portugal gobernada por la derecha con sus coleguis del Chega. Si es que te tienes que reír.
TonyStark
#_3 si blanco por que blanco, si negro pq negro... todo menos reconocer que el PP es basura ideológica.
detectordefalacias
#9 Para mi si, yo no votaría al PSOE ni con tu DNI, pero ha tenido la inteligencia de vender lo contrario hacia fuera y generarse un perfil público contrario al genocidio.

Siempre podrá decir que estaba atado por X obligaciones y que estas llevaban tiempo ser deshechas, para mi serán escusas, pero para una parte significativa del mundo le valdrá.

Los que tiene en frente estaban dándose abrazos con genocidas declarados hace una semana, han sido torpes y estúpidos. El perro ha sido mucho más listo.
detectordefalacias
Lo peor no es eso, es que el mundo ya ha empezado a recular y los que apoyaron a Israel hasta ahora han quedado retratados en la hemeroteca para siempre.

En su empeño de joder al perro se han jodido a ellos mismos.
alcama
#8 El Gobierno de Sanchez lleva comprando material militar a Israel durante toda la legislatura ¿han quedado retratados?
Ah_no_nimo
Feijoo y su camarilla son imbeciles, se lo han vuelto a jugar todo a una carta perdedora cuando estaba claro que tarde o temprano la comunidad internacional iba a condenar el genocidio.
TonyStark
está siendo entrañable ver al PP navegar en la contradicción, usar sinónimos para no verbalizar la palabra GENOCIDIO... Bueno, entre entrañable y vomitivo.

Por cierto, dicen que no pueden aceptar el uso del termino genocidio pq no hay una resolución judicial del CPI al respecto, pero a la vez dicen respetar las decisiones judiciales y no ha respaldado la orden de arresto emitida por la CPI contra Netanyahu por crímenes de guerra
SMaSeR
Es que además se la dejan a huevo a los periodistas para que les pregunten:
Francia, UK..... Benefician a Hamás ?

Son extremadamente estúpidos. Que suerte tienen de tener votantes mono neuronales.
alcama
No es capaz de solucionar los problemas de su pais , va a solucionar el problema Palestina-Israel

Por cierto, Pedro Sanchez estaba comprando material militar a Israel hasta hace 2 días.

Que ante la incapacidad de gobernar de Sanchez nos quieran meter doblada ahora una bateria de propaganda , dice mucho de estos medios serviles
