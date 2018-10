Ahora Madrid reta al PP a acordar una bajada salarial para todos los ediles porque en solitario no pueden hacerlo

"La alcaldesa no se sube al sueldo. Se sube, y el suyo y el de todos, de forma automática, como el resto de subidas de cargos administrativos. Los sueldos públicos son muy altos, innecesariamente altos. Eso no lo puede cambiar un gobierno en minoría sino que se tiene que votar en el Pleno. ¿Ustedes están a favor de bajarse el sueldo? Yo sí", ha contestado Rita Maestre a Ana Román, concejala del PP, después de que esta última acusara a Carmena de no bajarse el sueldo como prometío antes de las elecciones sino de subírselo.