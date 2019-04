Aguado propone devolver a su país y con sus familias a los menores no acompañados

Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, no se fía del PSOE: «No vamos a gobernar con él en Madrid ni tampoco en España», advirtió ayer, durante un almuerzo del Club Siglo XXI. Tras dejar claro que el PP es «nuestro mejor aliado para que el sanchismo no entre en la Puerta del Sol», Aguado abordó cuestiones de actualidad como las últimas agresiones de algunos menores inmigrantes no acompañados a vigilantes del centro de acogida de Hortaleza, y se mostró partidario de su devolución con sus familias.