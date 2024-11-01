El agua de tres municipios de Córdoba, en nivel alto por contaminación de nitratos

Tres puntos en rojo distinguen a otros tantos municipios de la provincia de Córdoba por el nivel rojo (alto) de contaminación por nitratos en su agua, según el último mapa elaborado por Greenpeace a partir de datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2024. Se trata de Priego de Córdoba, Obejo y Baena, todos ellos con análisis que mostraron una presencia de nitratos que estaba entre los 30 y los 50 miligramos por litro (mg/l), lo que se considera como punto crítico.
