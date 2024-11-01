La Agonía del Verbo: El Fenómeno de las Lenguas Muertas y la Resurrección del Pensamiento

Una lengua es mucho más que un código de comunicación; es un archivo de biodiversidad y conocimiento. Las lenguas indígenas poseen clasificaciones botánicas y zoológicas que la ciencia moderna aún no ha categorizado. Cuando una lengua muere, se quema una “biblioteca de Alejandría” de datos sobre el entorno natural. Pero a diferencia de la extinción biológica, la muerte de una lengua puede ser reversible bajo condiciones extraordinarias. Este proceso se conoce como revitalización lingüística.
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Sobre la información que puede dar un idioma, suelo dar este ejemplo: hay una planta que en castellano se conoce como "lirio del campo" o "liuto", crece en un lugar con clima semiárido y tiene una flor muy… » ver todo el comentario