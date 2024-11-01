edición general
1 meneos
5 clics

La Agonía del Verbo: El Fenómeno de las Lenguas Muertas y la Resurrección del Pensamiento

Una lengua es mucho más que un código de comunicación; es un archivo de biodiversidad y conocimiento. Las lenguas indígenas poseen clasificaciones botánicas y zoológicas que la ciencia moderna aún no ha categorizado. Cuando una lengua muere, se quema una “biblioteca de Alejandría” de datos sobre el entorno natural. Pero a diferencia de la extinción biológica, la muerte de una lengua puede ser reversible bajo condiciones extraordinarias. Este proceso se conoce como revitalización lingüística.

| etiquetas: lenguas muertas , pensamiento
1 0 0 K 12 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 12 cultura
#1 Robe7064
Soy pesimista en esto. La única resurrección exitosa es la del hebreo ( ;) ). Se ha intentado con otras y no ha pasado nada, ni siquiera hay hablantes nativos de latín a pesar de que es un idioma que tiwne muchísimos más registros que la mayoría de los idiomas vivos.

Sobre la información que puede dar un idioma, suelo dar este ejemplo: hay una planta que en castellano se conoce como "lirio del campo" o "liuto", crece en un lugar con clima semiárido y tiene una flor muy…   » ver todo el comentario
1 K 17

menéame