Un agente medioambiental de León denuncia «torretas sin vigilante, autobombas sin personal y equipos sin reemplazo»

No habíamos vivido una acumulación de todos estos incendios a la vez pero la pregunta que yo me hago es: ¿Estábamos preparados? ¿El personal de la Junta estaba preparado?» La respuesta a su pregunta retórica es contundente: «Evidentemente no. Tenemos puestos de vigilancia, puestos de personal y camiones sin cubrir. Se incorporaron agentes medioambientales de nuevo ingreso justo antes del inicio de la campaña. Tengo un compañero que en su cuarta guardia de incendios le metieron en un incendio de nivel 2. ¡Por favor, no estamos preparados!»