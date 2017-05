La infancia y la adolescencia de Chema Lajarínez estuvo rodeada de cómics. Aunque estudió Bellas Artes, los tebeos seguían ahí. «Fui compañero de piso de Daniel Acuña, que trabaja para Marvel. De hecho, tener a un monstruo como él al lado me acomplejaba porque yo no evolucionaba a su ritmo», comenta. «Como dibujante me sentía un inútil, así que me fui a lo fácil, a dedicarme a aquello en lo que me alababan. Sobre todo, la pintura».