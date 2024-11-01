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Afronta tres años de cárcel por una estafa en máquinas de exprimir naranjas en Gijón
La fiscalía señala que se quedó con 122.000 euros en maquinaria cuando le vendió su parte de la empresa a su socio
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