Aena expedienta a la empresa que no dejó viajar a un pasajero con su silla de ruedas

Aena ha abierto expediente a la empresa que presta el Servicio de Asistencia a Personas con Movilidad Reducida (PMR) en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas por no permitir que el tenista cordobés Cisco García embarcarse con su silla de ruedas. El joven cordobés denunció a la compañía Ryanair y al operador Aena porque no le permitieron coger un vuelo el pasado mes de abril a Lituania, donde iba a jugar un torneo de tenis argumentando que "no había nadie que pudiera llevar" su silla a la bodega y no podía embarcarla con él.