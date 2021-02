Adrián Barbón: «Cuanto más duro sea el control del virus, más se reanimará la economía»

El presidente del Principado equipara las medidas de Asturias con las de Galicia, y censura las de Ayuso. Cree que ante la evolución del covid la Semana Santa no podrá tener las facilidades de Navidad. - Adrián Barbón (Laviana, 1979) no oculta la sintonía que tiene con sus homólogos en Galicia, Castilla y León o Cantabria en la toma de decisiones drásticas ante el covid, cree que todo fue demasiado laxo en Navidad, y no descarta el socialista una cuarta ola de covid, tirando de la historia: «Deberíamos retrotraernos a 1918...