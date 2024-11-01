Adolfo Suárez y Ariadna

Ariadna es la misma persona que hoy anda despotricando contra Adolfo Suarez. Y ¿por qué lo sé? Pues muy sencillo, porque por más que ella aduzca hoy en los medios que tras cuarenta años se ha atrevido a denunciar, en la documentación del juicio de mi amigo puede verse con nitidez como era un dato que ya aportaba la denunciante hace más de diez años.
A la ya de por si poca credibilidad de la denuncia y el casual oportunismo político del momento, con medio PSOE acusado por violencia de género (y el otro medio por corrupción), se le suma esta información.
Según el artículo, esta mujer ya acusó en falso a su ex por violencia… » ver todo el comentario
Y muchos tapan estas meadas fuera de tiesto porque saben que dan vergüenza ajena y son indefendibles que dejan su partido a la altura del betún.
Otro bulo más. Enmierda que algo queda.