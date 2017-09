Ada Colau confirma que votará en blanco en el referéndum de Cataluña

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha confirmado este viernes que votará en blanco en el referéndum de autodeterminación que la Generalitat de Cataluña tiene previsto celebrar este domingo 1 de octubre, insistiendo en que no se identifica ni con el 'sí' ni con el 'no' a la independencia. "Me queda una opción que es el voto en blanco, que no es mi preferido, no es lo que yo quisiera ir a votar", ha manifestado en una entrevista en La Sexta.