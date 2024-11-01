Acuerdo nuclear de Irán con Obama vs. alto el fuego de Trump

Acuerdo con Irán durante la presidencia de Obama:

• Estrecho de Ormuz abierto sin coste • Irán limita el enriquecimiento de uranio • Irán acepta no fabricar armas nucleares • Irán permite a inspectores internacionales verificar el cumplimiento • Los inspectores confirman el pleno cumplimiento de Irán

Alto el fuego con Irán de Trump:

• Estrecho de Ormuz cerrado, solo abierto por 2 millones de dólares por barco

• Irán no da garantías de limitar el enriquecimiento de uranio

• Irán no da garantías de no fabricar armas nucleares

• Irán no da garantías de permitir inspectores internacionales