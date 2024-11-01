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El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur entra en vigor con numerosos escollos por resolver

El tratado entre Europa y Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay está pendiente de la resolución judicial del TJUE y todavía debe ratificarlo la Eurocámara, mientras los países latinoamericanos no se ponen de acuerdo en la distribución de cuotas de exportación. Este 1 de mayo entra en vigor de manera provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay). Tras más de 25 años de negociaciones y aunque fuera firmado por los responsables políticos de la UE y los cuatro países latinoamericanos

| etiquetas: entra , en vigor , acuerdo , comercial , ue , mercosur
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2 comentarios
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josde #1 josde
Ya veremos como va la cosa pero hay muchos puntos oscuros en ese acuerdo.
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#2 tierramar
En todo lo que es ir en contra de la población, PPSOE se ponen de acuerdo: remar, mercosur,... www.meneame.net/story/pacto-pp-psoe-imponer-mercosur-ya-causa-estragos
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menéame