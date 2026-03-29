En la actualidad hay más de 50 000 soldados estadounidenses en Oriente Medio [ENG]

La llegada de 2.500 marines y otros 2.500 marineros mantiene el número de tropas estadounidenses en la región de Oriente Medio por encima de los 50.000 —unos 10.000 más de lo habitual—, mientras el presidente Trump decide cuál será su próximo paso en la guerra contra Irán, que ya lleva un mes. Aunque aún no está claro de qué se encargarán exactamente los marines, pertenecientes a la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines, funcionarios estadounidenses afirman que el presidente está sopesando la posibilidad de lanzar un ataque...