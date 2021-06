La actitud de los jugadores de la selección española en el hotel de Sevilla indigna a los aficionados  

Uno de los grandes problemas que se está encontrando la selección española de fútbol es la profunda desafección que genera en el público. No es un equipo que ilusione, pese a que tiene futbolistas de mucho nivel. Falta un ídolo o al menos un jugador de clase 'top', como sí ocurrió en las competiciones anteriores. A esta situación no ayuda la actitud de los propios futbolistas. No tener un simple gesto de cariño con los fans tampoco avanza hacia una mayor comunión.