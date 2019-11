La acosadora de Málaga: "Un médico me va a hacer un parte y te voy a denunciar por malos tratos"

La mujer de 44 años detenida por la Policía Nacional en Málaga por supuestamente acosar durante meses a su ex pareja y a una amiga de éste amenazó al hombre con obtener un parte médico y denunciarlo falsamente de malos tratos. Fuentes cercanas al caso consultadas por EL MUNDO explicaron que, entre los numerosos mensajes aportados por el hombre a los investigadores se encontraba uno de extrema gravedad: "Voy a ir a un médico que conozco y me va a hacer un parte de lesiones con el que te voy a denunciar por malos tratos". La mujer no llegó a da