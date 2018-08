Acnur desmonta el discurso del PP sobre la llegada masiva de inmigrantes a España

Acnur no está de acuerdo con el discurso abanderado por el PP sobre el “efecto llamada” provocado por el recibimiento del barco Aquarius en Valencia y la posibilidad de que “millones de africanos” traten de venir a España. “Esta narrativa no es correcta”, ha afirmado Francesca Friz, representante de Acnur en España, que ha rebatido con datos la tesis de los populares; "en lo va de año se han registrado 27.000 llegadas marítimas a España y “eso no son millones”, “vemos una disminución muy significativa de llegadas marítimas y esto contrasta..