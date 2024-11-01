Aceleracionismo: ideología, tecnología… y confusión

Autores y grupos de diversas tendencias políticas defienden la necesidad de acelerar el progreso tecnológico para propiciar cambios sociales. De acuerdo con otros, el aceleracionismo puede ser perjudicial y deshumanizador. Hay un rasgo en el capitalismo que Marx no acertó a descubrir: su capacidad adaptativa. Pensaba que, en lugar de mutar, terminaría colapsando. Desde que murió el autor de El capital, sus herederos tuvieron que estudiar cómo acomodar el comunismo para acabar con la deriva injusta del libre mercado.