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La Academia de Ciencias de EEUU retira el estudio de Barbacid sobre cáncer de páncreas por conflicto de intereses

El investigador del CNIO tiene intereses financieros en Vega Oncotargets, que fundó con el objetivo de desarrollar terapias contra este tipo de cáncer

| etiquetas: barbacid , cancer , investigación , retirada
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