Acaba la concesión de Metro de Madrid hasta la T4 de Barajas, la obra que añadió el suplemento de tres euros al aeropuerto

El Gobierno de Esperanza Aguirre entregó durante 20 años la gestión del servicio a una empresa formada por FCC y Caja Madrid, que ahora está controlada por fondos de pensiones internacionales. Esta privatización obligó a pagar un extra para salir a la T4, pero también en la parada T1-T2-T3, que ya estaba construida.
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"La Comunidad de Madrid no ha explicado qué va a hacer con el tramo hasta la T4 coincidiendo con el fin de la concesión, o incluso si levantará el suplemento actual de tres euros, que fue implantado para pagar las obras, ya amortizadas. A preguntas de este medio, la Consejería de Transportes guarda silencio."
A que por lo que sea... la concesion va y resulta que no se acaba...
Comunismo o libertad!!! (Libertad la suya, por que tu eres su esclavo esbirro, pringao)