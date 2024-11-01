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Acaba la concesión de Metro de Madrid hasta la T4 de Barajas, la obra que añadió el suplemento de tres euros al aeropuerto

Acaba la concesión de Metro de Madrid hasta la T4 de Barajas, la obra que añadió el suplemento de tres euros al aeropuerto

El Gobierno de Esperanza Aguirre entregó durante 20 años la gestión del servicio a una empresa formada por FCC y Caja Madrid, que ahora está controlada por fondos de pensiones internacionales. Esta privatización obligó a pagar un extra para salir a la T4, pero también en la parada T1-T2-T3, que ya estaba construida.

| etiquetas: metro , madrid , aeropuerto , t4 barajas , concesiones
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3 comentarios
5 1 0 K 58 actualidad
skaworld #1 skaworld
Venga me la juego.

"La Comunidad de Madrid no ha explicado qué va a hacer con el tramo hasta la T4 coincidiendo con el fin de la concesión, o incluso si levantará el suplemento actual de tres euros, que fue implantado para pagar las obras, ya amortizadas. A preguntas de este medio, la Consejería de Transportes guarda silencio."


A que por lo que sea... la concesion va y resulta que no se acaba...
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Martull #2 Martull
#1 No me creo que la comunidad de Madrid piense antes en un fondo de inversión extranjero que en sus ciudadanos :troll:
2 K 21
Blackat #3 Blackat *
Como les gustan las mamandurrias, los contratos para expoliar lo publico y hacerse coleguis de la quiron...

Comunismo o libertad!!! (Libertad la suya, por que tu eres su esclavo esbirro, pringao)
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menéame