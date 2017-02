Absueltos los dos acusados por los incidentes de Filosofía y Letras

Los dos acusados de un delito de resistencia a la autoridad durante el desalojo policial de los manifestantes que protagonizaban un acto de protesta en el interior de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, Iván C. y María C., han sido absueltos por el Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz, que considera que la actuación policial en la facultad fue "desproporcionada e indiscriminada", que no contaba con "la necesaria legitimidad" y que “parece evocar o rememorar etapas predemocráticas felizmente superadas”.