Abraham Lincoln no dijo: “Puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo”

En distintas ocasiones, una simple búsqueda en Google en español muestra millones de resultados, se le adjudica al ex presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln (1861-1865) la siguiente frase: “Puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo”. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que no hay registros públicos e históricos de que Lincoln se haya expresado de esta manera.