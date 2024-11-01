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El 77% de los padres pide a los gobiernos leyes para controlar empresas de IA en Europa

El 77% de los padres pide a los gobiernos leyes para controlar empresas de IA en Europa

Así lo refleja una encuesta realizada en España, Dinamarca, los Países Bajos y Polonia. El trabajo de campo revela un escepticismo profundo hacia el comportamiento de las firmas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial. Así, únicamente un 8% de los padres cree que estas organizaciones priorizarán la protección de los menores en el diseño y la aplicación de sus herramientas. La desconfianza también se extiende a los adolescentes, entre los cuales solo un 27% confía en que las empresas cuiden de la seguridad de los jóvenes.

| etiquetas: padres , gobiernos , control de empresas , ia , europa
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1 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Pero luego votarán Palantir y Microsoft, quiero decir, perdón, votarán Popular, Democristiano y Socialdemócrata porquesque los rojo blablabla ñiñiñi. Pos vale.
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menéame