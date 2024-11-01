edición general
Los 75 mejores álbumes de metal de todos los tiempos

Los poderosos Black Sabbath y su intrépido cantante Ozzy Osbourne pusieron punto final a sus legendarias carreras con un concierto único en su ciudad natal, Birmingham, Inglaterra, el 5 de julio de 2025, marcando su última actuación. Y aunque el concierto "Back to the Beginning" pudo haber puesto fin a un capítulo legendario en la historia del metal, demostró que el género sigue tan fuerte como siempre, con electrizantes sets de artistas como Metallica, Slayer, Pantera, Tool, Gojira, Lamb of God y muchos más.

Barney_77 #1 Barney_77
Espero que nadie se tome este envío como algo matemático ni con la verdad absoluta. Yo me lo he tomado como un listado de cosas que escuchar, ya que hay cositas que ni siquiera conocía
Barney_77 #4 Barney_77 *
Lo que mencionas es Power Metal, yo también lo he echado de menos, pero como digo en #1, lo he tomado como una playlist de futuribles...
Iba para #_3 pero bueno...
Jakeukalane #3 Jakeukalane *
Bueno, demasiado heavy metal clásico, cuando dice "metal" sin especificar que es metal clásico. Y luego mete varios discos de cosas que no son metal como Korn, Slipknot y SOAD (aunque Toxicity efectivamente sea una maravilla). Pues bien.
Supongo que no puedo decir mucho porque básicamente todo eso es demasiado antiguo para mí y apenas he escuchado algo de Darkthrone, Iron Maiden, Mayhem. De Dio he escuchado algo más y está arriba...
Echaría en falta Blin Guardián, Halloween, Gamma Ray, el album azul del black metal Storm of the Light's Bane de Dissection, Rhapsody, Summoning pero eso ya no es heavy metal.
#5 diablos_maiq
¿Metal? Prefiero vinilo.
Skiner #2 Skiner *
#0 Estas listas son absolutamente subjetivas.
Lo que me guste a mí no necesariamente tiene porque gustarles a los demás ni en el mismo orden.
Nunca entenderé esta obsesión por hacer listas.
