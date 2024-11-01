Los 75 mejores álbumes de metal de todos los tiempos

Los poderosos Black Sabbath y su intrépido cantante Ozzy Osbourne pusieron punto final a sus legendarias carreras con un concierto único en su ciudad natal, Birmingham, Inglaterra, el 5 de julio de 2025, marcando su última actuación. Y aunque el concierto "Back to the Beginning" pudo haber puesto fin a un capítulo legendario en la historia del metal, demostró que el género sigue tan fuerte como siempre, con electrizantes sets de artistas como Metallica, Slayer, Pantera, Tool, Gojira, Lamb of God y muchos más.