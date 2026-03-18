60 años de la Gémini 8: el primer incidente grave de una nave tripulada en el espacio

El programa Gémini, situado entre las misiones pioneras del programa Mercury y las hazañas épicas del Apolo, es el gran olvidado de la historia de la astronáutica, pero sirvió para que la NASA se pusiera a la altura y, en algunos aspectos, adelantase a la Unión Soviética en la carrera espacial. También permitió que los futuros astronautas del Apolo adquiriesen una experiencia de vuelo crítica para las misiones lunares. Además, sirvió para que la NASA comprendiese que la carrera espacial no era un juego.