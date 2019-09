50.000 euros en pérdidas: "Ya no vendo carne mechada, los clientes me la devuelven"

Las autoridades sanitarias recuerdan que se puede seguir consumiendo este tipo de carne, pero las empresas que se encargan de producirla han perdido cerca del 100% de las ventas. "Hemos dejado de vender completamente la carne mechada, ya no es que no venda, es que tengo clientes que me dicen que les recoja la carne mechada que tienen en sus tiendas porque no la venden"