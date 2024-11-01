40 espléndidas caricaturas de Mario Armengol en la IIGM  

Con motivo de conmemorar un año más del fin de la segunda guerra mundial, presentamos parte de la que fuera la primera exposición sobre la temática de la segunda guerra mundial diseñada por Armengol (2024-2025), el artista era un gran desconocido en lo referente a la caricatura política, no así en otros géneros de la pintura y la escultura. El material fue un tesoro oculto hasta que recientemente salió a la luz, a pesar que entre 1942 y 1943 se publicaron dos libros con sus dibujos de la guerra en el Reino Unido.