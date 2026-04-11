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De 30ºC el viernes a nieve el domingo: España vive el cambio de tiempo más brusco del año

De 30ºC el viernes a nieve el domingo: España vive el cambio de tiempo más brusco del año

El contraste es difícil de exagerar. Mientras que el viernes en algunos puntos del país se superaron los 30ºC, los valores caerán en picado el fin de semana, dejando variaciones de entre 15ºC y 20ºC en algunas zonas. La causa es una borrasca atlántica que ha enviado un frente frío muy activo hacia la Península. Ese frente entró el sábado por Galicia y se desplazará lentamente hasta afectar al área mediterránea durante el domingo. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, no dejó lugar a dudas en su comunicado de esta semana: el viernes sería

| etiquetas: cambio , climatico , 30ºviernes , nieve , domingo
6 3 0 K 88 Cambioclima
7 comentarios
6 3 0 K 88 Cambioclima
josde #6 josde
#3 Ayer si teníamos 28 grados y no estoy en una provincia de las que mas se espera la fluctuación de temperaturas y en la noticia pone si la lees . dejando variaciones de entre 15ºC y 20ºC, pero se cumple por ahora
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#3 Porque no dice que haya 30º de diferencia.
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ContinuumST #7 ContinuumST *
Claro, y en lugar de hacer hincapié en las temperaturas tan anómalas de algunas localidades con valores de casi 30 grados o 30 en muchos casos, llaman la atención con la bajada de temperaturas. Ay.
EDITO/AÑADO: "...Burgos, Segovia o Teruel apenas alcanzarán los 9ºC o 10ºC el domingo después de haber superado los 28ºC el viernes..."

Claro, Burgos a principios de abril con 28 grados, claro, claro. Ahí es donde tendrían que explicar y hacer llamativo lo anómalo.
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Lamantua #4 Lamantua
Buena primavera.
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taSanás #1 taSanás
joder, comparan el punto con maás calor del viernes, con el más frio del domingo, en un país con mar, montañoso y de medio millón de Km2
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josde #2 josde *
#1 En donde vivo esta anunciado chubascos de nieve y 2º mínima y 8º de máxima mañana, hoy hemos estado a 21º y ya esta lloviendo y ahora hay 9º.
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taSanás #3 taSanás
#2 no me salen los treinta de diferencia del titular...
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menéame