De 30ºC el viernes a nieve el domingo: España vive el cambio de tiempo más brusco del año

El contraste es difícil de exagerar. Mientras que el viernes en algunos puntos del país se superaron los 30ºC, los valores caerán en picado el fin de semana, dejando variaciones de entre 15ºC y 20ºC en algunas zonas. La causa es una borrasca atlántica que ha enviado un frente frío muy activo hacia la Península. Ese frente entró el sábado por Galicia y se desplazará lentamente hasta afectar al área mediterránea durante el domingo. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, no dejó lugar a dudas en su comunicado de esta semana: el viernes sería