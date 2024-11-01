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Los 250 perros hacinados en una pequeña casa de Inglaterra y su "sorprendente" recuperación tras ser rescatados

Los 250 perros hacinados en una pequeña casa de Inglaterra y su "sorprendente" recuperación tras ser rescatados  

La noticia fue confirmada a la BBC por la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (Rspca, por sus siglas en inglés), después de que circulara una imagen tomada por un rescatista de animales en donde se veía a más de 250 perros cruce de caniches hacinados en una habitación. La organización de protección animal había dicho que el número y las condiciones de vida de estos mestizos —descubiertos en enero en un lugar no revelado de Reino Unido— "creció rápidamente y fuera de control en medio de circunstancias familiares

| etiquetas: inglaterra , 250 , perros , hacinados , pequeña , casa
3 0 0 K 85 Abuso_Animal
2 comentarios
3 0 0 K 85 Abuso_Animal
josde #2 josde
Vaya foto que se ha cascado en la noticia, esta si es.  media
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Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
"En este caso, la organización declaró el miércoles que no emprenderá acciones legales debido a la "extrema vulnerabilidad" de los propietarios."
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menéame