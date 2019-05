25 discos de ‘heavy metal’ que tienes que escuchar antes de morir (aunque no seas ‘heavy’)

El género más duro del rock cumple 50 años. Este tiempo le ha sentado bien a un estilo que destila autenticidad y que vende camisetas hasta en las pasarelas. Lo primero, un par de aclaraciones. No, esto no es un ránking con los mejores discos de la historia del heavy metal (aunque muchos de aquí sí estarían en esa lista). Y dos, no se ha incluido a Led Zeppelin de forma deliberada. Los autores han considerado que la banda de Jimmy Page y Robert Plant abarca mucho más que el género duro.