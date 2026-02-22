En 2024, el crecimiento salarial medio español fue uno de los más bajos de la UE

Eoghan Gilmartin, periodista ganador del European Press Prize en 2024 ha analizado el mercado laboral en España. El análisis indica porqué estamos como estamos en España, dónde el Ibex bate records, tenemos el mayor crecimiento de la zona euro pero los salarios no crecen.

El periodista de Jacobin, The Guardian y Trubune Megazine señala partes aterradoras del trabajo en España: " Entre 2019 y 2025, los salarios reales cayeron en España un 0,3 %, según Caixa Bank. El precio del alquiler ha aumentado un 72% en la última década, muy por encima de la media de la UE del 58%, con Madrid y BCN entre las ciudades europeas con los aumentos más pronunciados."

Eoghan no se queda únicamente en el mercado laboral, señala a Sanchez y el enfrentamiento con los oligarcas tecnológicos: "Estoy totalmente de acuerdo con el enfrentamiento discursivo de Sánchez con los oligarcas tecnológicos, pero el deseo de figuras progresistas no debería sustituir el análisis por simples campañas de apoyo y la selección selectiva de datos positivos. De lo contrario, sería difícil explicar por completo el declive de las cifras de su coalición en las encuestas y la desmovilización de los votantes de izquierda en el país.

Las cifras de crecimiento y la reducción del desempleo son solo una parte de la historia. La otra es la lucha, más conocida, de los líderes de centroizquierda, incapaces de seguir el ritmo e impulsar reformas que protejan el nivel de vida."

Para terminar el ganador del European Preess de 2024 critica a Pedro Sánchez en su faceta como presidente: Sánchez es un gran operador político y se ha convertido en la voz destacada de la UE en materia de política exterior. Sin embargo, más allá del punto álgido de su agenda de reformas (el período post-COVID-19 2020-22), no ha sido lo suficientemente ambicioso en materia social, especialmente en materia de vivienda.

